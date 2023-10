// Ausgangssituation

Wer schon mal in den Genuss gekommen ist, eines der 47 Peter-Pane-Restaurants zu besuchen, kommt um die Erkenntnis kaum herum: Eine angenehme Atmosphäre, ein gemütliches Flair, leckeres Essen und Nachhaltigkeit werden hier groß geschrieben.

Dazu gehört auch, technologische Trends aufzugreifen, auszuprobieren und das Restauranterlebnis durch Innovationen immer weiter zu verbessern sowie nachhaltiger zu gestalten. So kann der Gast zum Beispiel vor der Bestellung eines schmackhaften Kräuterburschen (so der Name einer der Burger auf der Speisekarte) einen QR-Code scannen und jener Burger erscheint per Augmented Reality auf dem Tisch. Oder auch: Getränkewünsche können einfach und unkompliziert in wenigen Sekunden per Smartphone bestellt werden, sollte sich gerade kein Personal in der Nähe befinden.

Und was hat das Ambiente der Peter-Pane-Restaurants mit der IONOS Cloud zu tun? IONOS entwickelt seine europäische Cloud-Plattform als Infrastructure-as-a-Service-Lösung weiter und ist immer offen für anschauliche sogenannte Edge Cases, also neuartige Anwendungsfälle, die die Plattform in bisher ungewohnter Weise nutzen. So erhofft sich IONOS, Feedback zu bekommen und die Weiterentwicklung möglichst entlang der Bedürfnisse und Notwendigkeiten realer Nutzungsszenarien gestalten zu können.