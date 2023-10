// Lösung

„MeinZuhause und ich" ist eine vollständig auf AWS (Amazon Web Services) umgesetzte zweiseitige Plattform, die Provinzialkunden mit dem qualifizierten Netzwerk von Handwerkern verbindet. Auf Basis der von codecentric und UX&I entwickelten Methode „Fastlane“ wurden zunächst in einem Design Sprint die grundsätzlichen Annahmen auf die Probe gestellt, um ein tragbares Plattformmodell mit klaren Use Cases zu entwickeln. Im Rahmen eines Greenfield-Ansatzes, also vollkommen losgelöst von der sonstigen Infrastruktur, konnten durch die intensive Nutzung von AWS Amplify als Low-Code-Umgebung in kurzer Zeit verschiedenste Cloud Services wie CloudWatch, CloudFront, Lambda oder AppSync eingebunden werden. So wurde im Arbeitsmodell des Mob Programmings in neun Wochen ein Minimum Viable Product (MVP) entwickelt, um mit einem greifbaren Produkt eine Verprobung mit den realen Nutzern durchzuführen. Nach einer Anpassungsphase, in der das User Feedback eingebunden sowie die rechtliche Klärung abgewickelt wurden, konnte die Plattform nur fünf Monate nach dem Kickoff in den produktiven Betrieb überführt werden.