// Lösung

Die digital.werkstatt schärfte ihre interne Positionierung. Statt innovationsfokussierter Discovery weitete man das Angebot auf eine langfristige, partnerschaftliche Begleitung der Produktentwicklungsbereiche hin zu einer Outcome-orientierten Produktentwicklung aus. Aus Innovation Coaching wurde Product Coaching. Das Versprechen: Produktdenke Hands-on am konkreten Produkt vermitteln und anwenden.

Hier begann die Unterstützung durch codecentric: Als kompetenter und langjähriger Partner, der Produktentwicklung mit den drei Facetten Nutzer, Unternehmen und Technik zusammenbringt, halfen wir “Produktdenke” erlebbar, vermittelbar und vor allem anwendbar zu machen.

Nach ersten Interviews und einer Analyse zur Begleitung der Produktentwicklungsvorhaben wurde deutlich, dass es vor allem ein gemeinsames Verständnis braucht: Was ist Produkt und was nicht? Was Produktmanagement? Was Produktdenke? Wie passt das zu den bisherigen Kompetenzen? Wie lässt sich das konsistent vermitteln und wie anwenden? Zunächst haben wir daher Produktdenke greifbar gemacht sowie die wichtigsten Aufgaben der Produktentwicklung erarbeitet und mit hilfreichen Methoden angereichert. Dadurch konnte auch die zuvor weiterentwickelte Rolle “Product Coach“ eingeordnet und geschärft werden.

Im zweiten Schritt haben wir dann den Fokus auf die Reflexion der Beratungs- und Begleitungsleistung gelegt: Unterstützt wird schwerpunktmäßig dort, wo die größte Verbesserung erreicht werden kann und nicht notwendigerweise dort, wo sich ein Bereich Unterstützung gewünscht hat. Die Reflexion erfolgte zum Beispiel in Form gemeinsamer ART-Reviews, bei denen herausgearbeitet wurde, wo ein Projekt/ART gerade steht und welche Form der Unterstützung in dieser Situation am hilfreichsten/sinnvollsten ist.