// Ausgangssituation

Tchibo betreibt bereits seit 1997 digitalen Handel und setzt sich regelmäßig mit der Frage auseinander, wie es für seine Kund*innen optimale Produktempfehlungen generieren kann. Diese Empfehlungen ( Recommendations) werden über die Website, die Mobile App des Unternehmens und den hauseigenen Newsletter ausgespielt. Dabei hat Tchibo beobachtet, dass der Umsatzerfolg im Newsletter größer war als in der App.

Um im App-Bereich aufzuschließen, hat Tchibo in der Vergangenheit verschiedene Prototypen (Minimum Viable Products — MVPs) entwickelt und durch A/B-Tests bewertet. Diese berechnen die individuellen Produktempfehlungen je Kund*in und stellen die Recommendations-Daten über eine Schnittstelle bereit.

Einige dieser MVPs konnten erfolgreich getestet werden, was das Interesse verschiedener interner Entwicklerteams an den Daten in der Folge erhöhte. Um diese Nachfrage zu bedienen und einen stabilen Betrieb der Schnittstelle zu gewährleisten, war es nun notwendig, die losgelösten Prototypen „einzufangen“ und in einen zentralen Microservice zu wandeln.

Die Prototypen wurden außerdem auf einer Plattform entwickelt, die in erster Linie der Business-Intelligence-(BI)-Abteilung zur Verfügung steht und nicht für derartige Microservices konzipiert wurde. Ziel des Projekts war es daher, eine Lösung zu skizzieren und umzusetzen, die die Berechnung der Recommendations-Daten in der BI-Plattform belässt und gleichzeitig die Bereitstellung der Daten an der Stelle verortet, an der alle weiteren produktiven Microservices, wie beispielsweise der Product Data Service, bereitgestellt werden.