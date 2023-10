// Lösung

Aufbauend auf ersten Algorithmen, die von Data-Scientisten der Telekom entworfen wurden, haben die Data-Science-Experten der codecentric AG zusammen mit dem Projektteam der Telekom und in Kooperation mit anderen Abteilungen der Telekom neue Optimierungsalgorithmen für die Portfolio-Strategie-Planung entwickelt und deren Integration in die Microservice-Architektur unterstützt. Durch kontinuierliche Abstimmungen mit Endbenutzern konnte deren Feedback sinnvoll in die Optimierungslogik integriert werden sowie eine mögliche Skepsis gegenüber dieser neuen Technologie vermieden werden.

Weitere Beratungsleistungen der codecentric AG im Data-Science-Bereich umfassten Themen zur Sicherstellung der Datenqualität und Datenkonsolidierung der unterschiedlichen Quellen.