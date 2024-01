Seit 1963 produziert die Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG am Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück effiziente und moderne Lackieranlagen und Lackierlinien. Das Familienunternehmen in dritter Generation hat sich zu einem international anerkannten Systemhersteller von Oberflächenanlagen und Fördertechnik entwickelt und möchte sein Portfolio diversifizieren.