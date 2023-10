Tarifrechner für Kfz-Versicherungen

// Ausgangssituation

Als Gruppe halten die öffentlichen Versicherer einen Marktanteil von mehr als zehn Prozent am deutschen Versicherungsmarkt. Der Verband agiert für seine Mitglieder in wachsendem Umfang auch als Backoffice mit weit reichenden Dienstleistungsfunktionen, die bis hin zur Entwicklung gemeinsamer Produkte reichen.

Der Autokredit der Sparkassen sollte um ein passendes Versicherungsprodukt der öffentlichen Versicherer im Bereich Kfz-Leasing erweitert werden. Dazu war ein einheitliches Angebots- und Antragssystem für Kfz-Versicherungen zentral für alle öffentlichen Versicherer zu entwickeln.

Um schon in der Angebotsphase gegenüber dem Kunden einen effizienten Prozess mit hohem Automatisierungsgrad zu schaffen, schrieb der Verband der öffentlichen Versicherer Entwicklung und Betrieb eines entsprechenden Systems aus. Der Auftrag ging an die OEV Online Dienste GmbH, die sich gemeinsam mit codecentric und der Firma GaVI gegen andere Mitbewerber durchsetzen konnte. codecentric übernahm in diesem Verbund die Rolle des Entwicklungspartners.

Die große Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, binnen fünf Monaten mit der neuen Anwendung live zu gehen – so lautete die erste Anforderung des Auftraggebers, der Verband öffentlicher Versicherer. In dieser kurzen Projektlaufzeit musste die Lösung entwickelt und in die bestehende Anwendung für Kfz-Finanzierungskredite integriert werden. Der Systemaufbau sollte einfach und kostengünstig durch skalierbare Komponenten erfolgen.

Eine weitere zentrale Anforderung an das zu entwickelnde Online-Angebotssystem bestand darin, den Anwender in wenigen, einfachen Schritten zur Antragstellung zu führen.