// Ausgangssituation

Der Geschäftsbereich XING Marketing Solutions verantwortet innerhalb der XING SE die Werbevermarktung. Eine der Kernaufgaben stellt hier das Native Advertising dar: das Einbinden von relevanten Werbeinhalten, die sich dem Erscheinungsbild der Plattform anpassen und redaktionelle Beiträge sowie Beiträge anderer Nutzer ergänzen.

Das bereichseigene Software-Entwicklungsteam hatte zur Umsetzung dieser Aufgabe bereits über längere Zeit eine Lösung entwickelt, die neben einer Architektur am Ende auch aus einem Algorithmus für die Auswahl relevanter Werbemittel bestand. Dieser Algorithmus beruhte auf anonymen Nutzermerkmalen und Statistiken über die Klicks auf Werbemittel. Zum damaligen Zeitpunkt rückte für die XING Marketing Solutions als Hauptverantwortliche für das Online Advertisement der Ausbau des Teams um die Kernkompetenzen Data Science und Data Engineering verstärkt in den Fokus, um innerhalb des Gesamtunternehmens die gesetzten Ziele anhand einer datengetriebenen Strategie und Optimierung eigenständig umsetzen zu können. Neben Neueinstellungen und einer teilweisen Umstrukturierung wurde das bereichseigene Team zusätzlich durch die codecentric AG in diesen Themengebieten unterstützt, um die bestehenden Herausforderungen anzugehen.

Eines der Hauptziele war eine weitere Steigerung des Umsatzes. Hierfür wünschten sich Product Owner und das Management bessere Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten, als sie die bisherige Lösung bot, um Geschäftsmetriken besser mit einer systeminternen Optimierung durch den Algorithmus koppeln zu können. Zudem zeigte sich die Notwendigkeit, im Ausbau der Tätigkeiten eine klar definierte datengetriebene Methodologie einzuführen, um Wirkungen und Änderungen im datengetriebenen Prozess nachweislich messen und von anderen Ursachen unterscheiden zu können. Neben diesen Anforderungen im Bereich Methodologie und Algorithmik bestanden auch Erfordernisse bei der Anpassung der System-Architektur der Ad Delivery Pipeline. Neben Latenz-Zielen galt es auch in einem funktionsübergreifenden Team aus Software-Entwicklern und Datenwissenschaftlern neben Backend-Komponenten auch dedizierte Systeme für maschinelles Lernen entwickeln und betreiben zu können, die mit den anfallenden großen Datenmengen umgehen konnten.