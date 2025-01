Sicherheitsscans: Mit Static Application Security Testing (SAST) und Dynamic Application Security Testing (DAST) deckt GitLab potenzielle Schwachstellen sowohl im Quellcode als auch in laufenden Anwendungen auf. SAST prüft den Code statisch, um Sicherheitslücken zu identifizieren, bevor der Code produktiv geht. DAST untersucht die Anwendung in der Testumgebung und erkennt so Schwachstellen, die erst in der laufenden Anwendung sichtbar werden. Gemeinsam bieten diese Tests eine umfassende Sicherheitsprüfung, die Risiken frühzeitig erkennt und minimiert.