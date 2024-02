// Aktueller Stand der API-Entwicklung: Veränderung, Potenzial und Ausblicke

In diesem Vortrag erkunden wir die API-Entwicklung, diskutieren Herausforderungen und zukünftige Trends. Angesichts komplexer digitaler Infrastrukturen sind APIs entscheidend. Wir betrachten aktuelle Technologien wie RESTful, GraphQL und gRPC und ihre Rolle in Datenübermittlung und Systeminteraktion. Sicherheitsaspekte und Datenintegrität stehen ebenfalls im Fokus, ebenso wie die wachsende Bedeutung der API-Ökonomie in der Geschäftswelt.