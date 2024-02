// Workshop: API Thinking: Effektive und nutzerfreundliche APIs entwerfen

In der digitalen Ära sind APIs nicht nur technische Schnittstellen, sondern auch Produkte, die den Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsmodellen beeinflussen können. Ein tiefes Verständnis und eine durchdachte Herangehensweise an die API-Entwicklung sind daher unerlässlich. In diesem Workshop werden wir uns mit dem Konzept des "API Thinking" befassen und lernen, wie man APIs aus der Perspektive der Nutzer und des Geschäfts entwirft.