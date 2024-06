// Details

Raphael hat auf dem AWS Community Day 2024 zwei Talks für euch dabei.

⁠„Building Reliable Serverless Applications with AWS CDK and Testing".

Erläutert wird, wie man AWS CDK-Anwendungen testet, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten, einschließlich Unit-Tests für Lambda-Funktionen, Snapshot-Tests, fein abgestimmten Assertion-Tests für CDK-Stacks und der Bedeutung von Integrationstests, unter Verwendung eines realen Beispiels zur Veranschaulichung.

2. „You don't need a Lambda for this. Refactor your serverless app."

In diesem Vortrag werden Alternativen zu AWS Lambda wie AWS EventBridge, Step Functions und EventBridge Pipes sowie deren Vor- und Nachteile und Anwendungsfälle vorgestellt, und gezeigt, wie man mit dem AWS CDK Framework eine Beispielanwendung erstellt, um skalierbare, zuverlässige und kostengünstige Cloud-native Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen.



Manuel hält den folgenden Talk:



„Serverless ❤️ Green Software – Making Batch Jobs More Sustainable".

Hier erklärt Manuel das Konzept der Green Software Development und speziell das Demand Shifting durch Time Shifting, und er zeigt, wie man mithilfe von AWS Serverless-Technologien und dem 'carbon-aware-sdk' durch effiziente Planung CO2-Emissionen reduzieren kann.