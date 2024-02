CSS for backend developers

// Details

In diesem Talk schauen wir uns gemeinsam an, wie CSS funktioniert. Wir werden unter anderem einen Blick auf die CSS-Kaskade wagen und sehen, wie Style Vererbung zu CSS-Bugs führen, welche Layout-Mechanismen es gibt und wann ihr sie am besten verwendet, wie man Fehler mittels Debugging in Browser findet und verstehen, wie das auch in jedem Browser funktioniert. Klingt nach viel? Christina hat ihre Karriere selber als Java-Entwicklerin gestartet und weiß, wie auch ihr euch mit CSS anfreunden könnt.