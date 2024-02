Decarbonizing your Batchjobs – The severless way

// Details

In dem Talk gebe ich eine Einführung in das Thema Green Software Development und bringe euch das Konzept von Demand Shifting, im speziellen Time Shifting, näher.



Danach zeige ich euch wie wir dieses Konzept in der Praxis nutzen könnt.

Durch eine optimale Zeitplanung könnt ihr so die CO2-Emissionen von euren (Batch)Jobs reduzieren.

Hierbei kommen AWS Serverless Technologien wie Step Functions und Lambda sowie das Open Source Tool 'carbon-aware-sdk zum Einsatz.



Ein wichtiges Learning aus diesem Talk ist, dass Nachhaltigkeit in der IT keine bloße Idee ist, sondern in unserem Alltag gut und ohne viel Aufwand integriert werden kann.



Alle gezeigten Methoden sind dabei auch auf andere Cloud Provider und Umgebungen übertragbar.