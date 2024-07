dev connect OWL

Ihr seid zu langsam! Ihr seid der Flaschenhals! Ihr müsst produktiver werden! Ihr müsst mehr Code in kürzerer Zeit schreiben! Das ist, was Software Engineers immer wieder zu hören bekommen: Ihr müsst effizienter werden!

In dieser Keynote werden wir diesen Irrglauben enttarnen, der von all denen hochgehalten wird, die selber keine Software entwickeln. Wir werden die wahren Ursachen für den vermeintlichen Mangel an Produktivität aufdecken und wir werden sehen, warum mehr Effizienz alles nur noch schlimmer macht.

Lasst uns gemeinsam das Hamsterrad verlassen und lernen, wie Softwareentwicklung wirklich produktiver wird. Tipp: Es hat nichts mit mehr Code in kürzerer Zeit zu tun ...