// Domain Modelling mit TypeScript und Kotlin

Eine Möglichkeit ist das (Functional) Domain Modeling, das die gemeinsame Arbeit direkt am Code ermöglicht. Wie dies in der Praxis geht, erproben wir in dieser DevSession "hands-on". Dazu bringt unser PO die Ergebnisse einer Event-Storming-Session mit. Auf dieser Basis modellieren wir die Domäne mithilfe des des Typsystems. Dafür können wir zwischen Kotlin und TypeScript wählen. Das TypSystem erzwingt Invarianten bereits zur Compilezeit, und Fachleute können direkt Feedback zum Code geben.Ziel der DevSession ist dabei nicht mehr, das Typsystem für die Modellierung verwenden zu können. Vielmehr werden wir auch die Kommunikation mit POs, Requirement Engineers, Kunden oder anderen Fachexperten üben.