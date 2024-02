// Details

Wenn man das richtig macht, dann versucht man die Standard-Infrastruktur von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung zu trennen. Alle brauchen Observability, Load-Balancing, IAM, usw. Das will ich nicht jedes Mal wiederholen, sondern (gerne optionated) wiederverwenden, um auch Änderungen auf alle Anwendungen ausrollen zu können. Die einzelnen IaC-Files beschreiben nur noch die spezifischen Anforderungen einer Anwendung.

Wenn das schafft, dann kann man sich aber auch andersrum fragen: Warum muss ich denn das wiederholen, was die Anwendung sowieso schon in ihrem Code bietet bzw. fordert: Einen GraphQL Service, eine Datenbank, zwei Kafka-Topics, drei REST-Services, etc. Das weiß sie doch schon! Den Code dahingehend zu analysieren und daraus ihre Anforderungen abzuleiten ist dann IfC — Infrastructure from Code. Und alles was die Anwendung braucht wird vollautomatisch bereitgestellt, ohne dass man sich um die Details kümmern müsste. Serverless muss nicht immer Lambda sein.