Embedded IT Security

Infos der Speakerin Mariya Kelsch:

Sicherheit im Bereich der eingebetteten Systeme gehört zu den Grundbedürfnissen einer IT-Systemlandschaft.

Ziemlich oft stehen wir vor einer Herausforderung der Umsetzung mit begrenzten Ressourcen. Das Ganze lässt uns unsere Architektur zum Nachteil der Sicherheit oder Leistung neu definieren.

In meinem Vortrag erzähle ich, was das NIST (National Institute of Standards and Technology) dazu bewegte, das Portfolio der Verschlüsselungsalgorithmen in der leichtgewichtigen Kryptografie zu ergänzen.

Am Beispiel der letzten Standardisierung schauen wir uns an, wie das Wettrennen auf der internationalen Bühne um den Titel eines Sicherheitsstandards aussieht. Wir beleuchten außerdem, was die wichtigen Charakteristiken bei einer Architekturentscheidung für eingebettete Systeme sind.

Zu guter Letzt reden wir darüber, welchen Sicherheitsstandard im IoT-Bereich man am besten einsetzen soll.