Java Forum Stuttgart 2024

// Details

John Fletcher und Daniel Hartung haben auf dem Java Forum Stuttgart einen Talk für euch dabei:

⁠„Der KI-gestütze Entwickler"

Fühlst du dich von täglich neuen KI-Tools abgehängt? In diesem Vortrag werfen wir einen praktischen Blick darauf, wie eine effiziente KI-gestützte Entwicklung heute aussieht. Wir stellen dir eine gezielte Auswahl an kommerziellen und Open-Source Tools vor, inklusiv lokale Lösungen, bei denen keine Daten deinen Rechner verlassen.

Anhand unserer praktischen Erfahrungen zeigen wir dir, wie du deinen Alltag als Entwickler mit KI am besten beschleunigen kannst. Unser Ziel ist es, dass du nach dem Vortrag direkt durchstartest.

Themen:

Werkzeuge: Copilot-ähnliche Coding-Assistenten, Terminal-Tricks, extra Tools, neueste Entwicklungen.

Datenschutz: LLMs in Europa und auf localhost, rechtliche Überlegungen, Einsatzmöglichkeiten, wenn KI verboten ist.

Mindset: AI-first Denkweise, verbreite KI-Fähigkeiten, bleibe auf dem neuesten Stand.

(Nicht abgedeckt: Software bauen, die KI benutzt)



Julius Jann hält den folgenden Talk:



„Automatische Dependency Upgrades"

Die Dependencies einer Anwendung aktuell zu halten ermöglicht nicht nur die Verwendung der neuesten Features, sondern ist vor allem relevant um Sicherheitsproblemen vorzubeugen.

Je nach Menge dieser Dependencies in einem Projekt kann das regelmäßige Aktualisieren dieser und das kurzfristige Patchen unsicherer Versionen eine zeitintensive Aufgabe sein und dadurch die Weiterentwicklung der Anwendung verlangsamen. Diesen Prozess zu automatisieren ist somit nicht nur eine Investition in die Sicherheit, sondern auch in die Effizienz eines Projekts.

In diesem Vortrag lernt ihr, wie ihr mit Dependabot eure Dependencies aktuell haltet, welche Workflows nötig sind und wie ihr diese für die eigenen Bedürfnisse anpasst. Außerdem teile ich Tipps und Erfahrungen aus mehreren Monaten Nutzung im Alltag.