// Leichtere Fehlerbehandlung ohne Exceptions

Für Fälle, in denen es nicht ganz so rund läuft greifen Entwickler häufig zu Exception Handling. Java bietet sogar mit den Checked Exceptions eine interessante Variante, die nicht ganz so unkontrolliert ist wie in anderen Programmiersprachen.



Leider ist Exception Handling häufig fehleranfällig, intransparent und unperformant. Zudem spätestens bei der Verwendung von reaktiven Programmierung/Lambdas mit dem Paradigma vollkommen inkompatibel!