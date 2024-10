Mittelstand-Digital Tag münsterLAND

Dr. Shirin Elsinghorst | 05.11.2024 | 10:30 Uhr

In einer Welt, in der Digitalisierung die Wertschöpfungsketten durchdringt und unser Leben grundlegend verändert, sind Software, Daten und digitale Technologien, wie die Künstliche Intelligenz, nicht länger nur unterstützende Werkzeuge. Sie dienen als zentrale Grundlage für Innovation und Effizienz, die tiefgreifende Veränderungen ermöglichen. Gleichzeitig erfordert die steigende Komplexität globaler Herausforderungen ein Umdenken in der digitalen Produktentwicklung.

Verantwortungsvolle digitale Lösungen (RDS) sind unser Ansatz, um Unternehmen zu helfen, innovativ im Wettbewerb zu bestehen und zukunftsfähig zu sein. Damit richten sie sich strategisch an einem Markt aus, der nachhaltigen und ethischen Prinzipien folgt.

Um visionäre digitale Produkte und Lösungen zu entwickeln, die die Welt positiv verändern, haben wir ein Assessment entwickelt. Damit befähigen wir Unternehmen, strategische Handlungsfelder für die Umsetzung von RDS abzuleiten. Dieses stelle ich in meinem Workshop vor und verdeutliche die Anwendung anhand eines Use-Cases mit Responsible und Explainable AI.