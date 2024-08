Multi-Cloud Platform Engineering mit Crossplane

⏳ Agenda:

* 18:00 Uhr: Doors open + Snacks 🍕 + Drinks 🍹 + erstes Netzwerken 💬

* 19:00 Uhr: Talk von Jonas

* Im Anschluss bis ca 21:30 Uhr: Q&A, Netzwerken, Drinks

📄 Session Abstrakt:

Die deklarative Beschreibung von Infrastruktur mithilfe von Infrastructure-as-Code-Werkzeugen hat sich durchgesetzt, der Markt scheint bereits aufgeteilt. Ob Terraform oder Cloud-Development-Kits wie AWS CDK, Azure Bicep oder Pulumi: Es wird einfach durch Code beschrieben, welche Komponenten die eigene Anwendung benötigt, und schon werden diese provisioniert. In den meisten Fällen muss man dafür jedoch ein neues Werkzeug oder eine neue Sprache erlernen. Genau hier setzt ein neuer Stern am DevOps-Himmel an: Crossplane. Es betrachtet einfach jegliche Infrastruktur durch die Kubernetes-Brille. Und das Cloud- und RZ-übergreifend.

Im Talk schauen wir uns die wichtigsten Crossplane Konzepte an und lassen sie live auf Infrastruktur los. Wir vergleichen Crossplane mit anderen Tools und beleuchtenll extrem coole Aspekte wie auch Themen, die vielleicht "anders" sind. Außerdem stellen wir Crossplane in den GitOps-Kontext und würzen das ganze noch mit ein wenig ArgoCD & EKS, wenn es die Zeit erlaubt.