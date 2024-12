Nürnberger IT-Kickoff 2025 @codecentric

Entscheidungen aus dem Off, die einschlagen wie Bomben und Deine wochenlange Planung dem Erdboden gleichmachen? Andere Entscheidungen, die seit Wochen nicht kommen. Hier stimmt etwas nicht. Das Puzzle passt nicht.

Du bist auf der richtigen Spur: Die Strategie fehlt. Das Problem: Wenn du zu Strategie googlest oder Leute fragst: Alles meta, alles abstrakt, alles kompliziert, alles klingt nach riesigem Planungsaufwand. Die Zeit drängt aber.

Tatsächlich funktionieren moderne Strategie-Ansätze wie “Playing To Win” oder “Marker, Optionen, Arbeit” aber anders: Es ist leicht anzufangen, Mastery dauert. Aber schon mit dem Start bist Du bei den besseren 80%. Und es wird jeden Tag besser.

In dem Talk erkläre ich, wie du mit modernen Strategieansätzen Klarheit für dich und Dein Umfeld schaffen kannst: Warum arbeiten wir genau an dieser Sache, wieso lassen wir das andere liegen? Was ist die Verbindung zu dem was die anderen machen?

Schnapp Dir eines der Frameworks und leg los. Verstehe, wie die Kommunikation dazu funktioniert und Du bist Königin. Die höchste Stufe ist es, noch Kreativität einzubringen und zu verstehen, wo tolle neue Optionen für Dein Team oder Deine Firma herkommen, auf die andere nicht so schnell kommen. Lass uns loslegen!

Markus Andrezak arbeitete seit Mitte der 90er an den ersten riesigen Internetprodukten. Seit mehr als 10 Jahren bietet er Ausbildung und Coaching zu Produktarbeit und Strategie an. No fluff. Seit diesem Jahr bietet er seine Ausbildungsprogramme auch als Blended Learning an. Auf Konferenzen teilt er seine Learnings aus jahrzehntelanger Erfahrung - bei ihm wird es nie langweilig.