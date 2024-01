Softwareentwicklung mit Copilot, ChatGPT und Co. – Wie funktioniert das?

// Details

In diesem Vortrag zeigen wir den aktuellen Stand der Technik und welche grundsätzlichen Arten der KI-Unterstützung es gibt. Wir schauen uns KI-Chats an, KI-gestützte Code Completion, Unterstützung im git Repository und in der Build-Pipeline. Als Ausblick stellen wir eine experimentelle Lösung vor, die vollautomatisch lauffähige Anwendungen erzeugt.

Wie weit geht die Hilfe von Kollege KI und wo könnte der Weg hingehen? Diesen Fragen gehen wir nach.