Python 3.13: Mehr Performance ohne GIL

Python 3.13 verfügt über einen JIT-Compiler, der das Copy-und-Patch-Verfahren für eine schnelle und effiziente Codeoptimierung nutzt: Zur Laufzeit werden spezifische Werte in vorgefertigte Maschinencode-Templates eingefügt. Ferner gibt es eine Variante ohne den Global Interpreter Lock (GIL): Das ermöglicht echte Multithreading-Unterstützung und mehr Performance, wenn ein Skript mehrere Kerne nutzt. Während die Performancegewinne durch den JIT-Compiler derzeit überschaubar bleiben, sind die Gewinne durch das Free Threading bereits jetzt hoch, führen aber noch zu Inkompatibilitäten. Python ist bekannt für seine Einfachheit und Vielseitigkeit, nicht jedoch für überragende Geschwindigkeit. Seit einigen Versionen arbeitet ein dediziertes Team gezielt an der Performance bei der Ausführung; in der Version 3.13 zeigen sich die ersten Ergebnisse: ein Just-in-time-Compiler (JIT) und echtes Multithreading (Free Threading).

