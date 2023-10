In unserem Praxis-Webinar am 23.11.23 zeigen dir unsere GitLab-Experten Nils Bauroth und Bastian Scherber alles, was du für einen besseren Einsatz von GitLab – in unserem Beispiel mit Terraform – für deine CI/CD-Pipelines wissen musst. Dabei profitierst du von ihrem Fachwissen aus zahlreichen Kundenprojekten und lernst die wichtigsten Tools, Techniken und Best Practices für deine Arbeit mit der GitLab-Plattform. Und das kostenlos und ganz bequem vom eigenen Schreibtisch aus.