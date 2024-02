codecentric rockt das Phantasialand: unser Kickoff 2024

Kunde & Services

Danach ging die inspirierende Vortragsrunde weiter und Lars und Stefan warfen einen detaillierten Blick auf die Melange aus Kundenperspektive und unserem Service-Angebot. Natürlich ist jedem im Publikum klar, dass die beiden Bereiche immer zusammen gedacht werden müssen. Doch Stefan und Lars geben in ihrem Vortrag einen ausführlichen Überblick über die vielen verschiedenen Faktoren und Sichtweisen auf den Themenkomplex, und welche Hausaufgaben sich für codecentric daraus ableiten – und wie wir in Zukunft unser Angebot noch besser schärfen und am Kundenbedarf ausrichten können.

IT-Beratung der Zukunft

Nach der Mittagspause – gefüllt mit reichlich Essen und Getränken und einem kleinen Besuch im Park – betritt unser CTO Uwe Friedrichsen die Bühne. In einem inspirierenden Kurzvortrag schildert Uwe, wie eine IT-Beratung der Zukunft aussehen könnte – welche Themen Kunden in den kommenden Jahren beschäftigen werden und wie wir individuelle Lösungen mitgestalten können. Die perfekte Grundlage für alle, um mit neuen Ideen und Gedanken in den interaktiven Teil des Tages übergehen zu können.

Interaktive Workshops: Wissen teilen live vor Ort!

Am Nachmittag des Tages haben wir das gemacht, was wir bei codecentric am besten können: Unser Wissen untereinander teilen und gemeinsam an neuen Ideen arbeiten. In fast 30 interaktiven Kurz-Sessions haben unsere Kolleg*innen jeweils einen kurzen Impuls zu einem Thema gegeben, um dann mit anderen Interessierten fleißig darüber zu diskutieren. Wie bei codecentric üblich, waren die Themen nicht vorgegeben, sondern von allen selbst organisiert. Die Bandbreite war dabei so vielfältig wie wir bei codecentric eben sind: von Women in Tech über Generative KI und Platform Engineering bis hin zu digitaler Produktentwicklung und Green IT.

Community Awards

Bevor wir uns alle auf die wohlverdiente Party stürzen konnten, haben sich alle unsere Kolleg*innen noch einmal für eine besondere Tradition innerhalb von codecentric zusammengefunden: die Verleihung der Community-Awards. Dabei ehren wir in mehr als zehn Kategorien die Bemühungen unserer Kolleg*innen sowohl in internen, als auch in externen Communitys. Unter anderem gab es Awards für die fleißigsten Autor*innen in unserem Unternehmensblog, das Meetup mit den meisten Veranstaltungen oder für die Personen, die innerhalb von codecentric immer mit Rat und Tat zur Seite stehen 🎉.

Am Ende des Kickoffs kam dann natürlich auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz: Ebenfalls im Phantasialand ließen wir gemeinsam den Tag in ausgelassener Stimmung ausklingen: Und freuen uns jetzt selbstverständlich schon auf den nächsten Kickoff!