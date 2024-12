Kickoff 2023: codecentric AG startet gemeinsam durch

Dass die Kolleg*innen im Januar den Kickoff wieder in Person begehen konnten, wagten die meisten erst auf dem Weg ins Crowne Plaza Hotel Düsseldorf-Neuss zu hoffen. 2022 fand der Kickoff noch rein virtuell statt; der letzte „live” Kickoff lag drei Jahre zurück – umso größer war die Freude aller Anwesenden, das neue Jahr wieder in alter Manier einzuläuten.

Der Einstieg in die Tagesveranstaltung fiel gebührend aus: codecentric-Gründer und Vorstand Rainer Vehns betrat unter dem Jubel seiner Kolleg*innen mit einer E-Gitarre die Bühne und begeisterte das Team mit einem improvisierten Gitarrensolo!

Rückblick auf 2022

Wie schon in den letzten Jahren führte Hörfunk- und TV-Moderator Sebastian Schaffstein durch den Tag und interviewte Rainer Vehns und Lars Rückemann (Vorstand) zum zurückliegenden Geschäftsjahr. Trotz der gesamtgesellschaftlich schwierigen Lage kann die codecentric AG auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken. Zu den Highlights zählen für beide die nun vermehrt wiederkehrenden Live-Events: die firmeninterne Unconference und PopUp-Unconf sowie das Sommerfest, aber auch codecentric-Veranstaltungen wie die Cloud Love Conference oder die virtuelle SoftwerkerKonf. Zudem konnten neue Flächen in Frankfurt und Nürnberg bezogen werden.

Lars Rückemann lobte im Interview die Zeit, die die Mitarbeitenden 2022 im Rahmen ihrer Offproject Time in die persönliche/fachliche Weiterentwicklung und Innovationszeit investiert haben. So konnte der neu-aufgelegte Blog mit vielen Artikeln Techies inspirieren und informieren – genau, wie die drei erschienen Ausgaben des Softwerker-Magazins, deren Fachartikel die Mitarbeitenden von codecentric schreiben.

Auch der Management-Kreis der codecentric-Kunden konnte über das 2022 ins Leben gerufene Format „Business Acceleration Club” begeistert werden.

Als gelungenes Ergebnis der Innovationsprojekte hob Lars Rückemann SHERLOQ hervor, ein Tool für intelligente Dokumentenverarbeitung durch KI. Auch das Produkt „GitLab as a Service ” (in Zusammenarbeit mit IONOS) fand lobende Erwähnung.



Vorstellung: Stefan Riedel ist neuer Vorstand

Auch wenn er die Stelle erst drei Tage später offiziell antrat, konnte der Vorstand schon auf dem Kickoff die Gelegenheit nutzen, Stefan Riedel als neuen Vorstand persönlich vorzustellen. Offiziell wurde er schon präsentiert, nun stellte ihm Sebastian Schaffstein eine Reihe informeller Fragen, damit sich die Mitarbeitenden schon einmal ein Bild von der Person machen konnten, bevor sie Riedel als Vorstand im Firmenalltag erleben.

Quo vadis? codecentric in 2025

„Wir wollen große Probleme lösen, wir wollen geschäftskritisch sein, wir wollen Verantwortung übernehmen“, so Rainer Vehns in seiner Keynote. Darin gab Vehns seinen Ausblick, wo er die codecentric AG in zwei Jahren sieht – und welche Anforderungen ihre Kunden in Zukunft an sie stellen werden. Vehns Rede deckt sich mit dem Fokus, den die Firma seit Jahren verfolgt: „Unsere Kunden erwarten ganzheitliche Beratung & Delivery“. Beides schreibt sich codecentric weiterhin auf die Fahne.

Es wird großartig

Nach Rainer Vehns Keynote und dem gemeinsamen Mittagessen ging es nachmittags weiter mit Markus Zinks Beitrag. Hier drehte sich alles um große Kunden – nicht nur solche, die schon heute groß sind, sondern auch diejenigen, die noch viel Wachstumspotenzial haben. Die Zusammenarbeit mit großen Kunden stützt sich auch auf Rainer Vehns' in der Keynote beschriebenen Wunsch, großen Impact zu hinterlassen.

„Wir enablen Kunden, auch die hohen und schwierigen Bälle abzufangen und über das Netz zu bekommen. Dies ist eine Frage von Haltung (...): Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit, Kommunikation, Aktion und Reaktion auf Augenhöhe“, erklärt es Zink mit einer Sportmetapher.

In Projekten Vertrauen aufbauen

Im Anschluss an seine Session holte Zink einige Kollegen auf die Bühne, die eine Auswahl an großen Projekten vorstellten. Laut Felix Braun, Standortleiter Frankfurt, gilt codecentric bei einer großen Kundin aus dem Versicherungsumfeld heut schon als „Trusted Advisor", mit der sie gemeinsam „schon viel erreicht" hätten. Thomas Ehrenreich, Standortleiter in Solingen, stellte ein Streamingplattform-Projekt vor. Kollege Daniel Hartung aus dem Team lobte insbesondere die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, die Vertrauen in die Kompetenz der codecentric-Kolleg*innen entstehen ließ. Im Anschluss berichtete Simon Bruns über sein Projekt bei einem Automotive-Kunden. „Wir haben technische Entscheidungen vorangetrieben und digitale Produkte hinterfragt“, so Bruns. „Wir wurden als proaktiver Partner wahrgenommen, der nicht nur Probleme anspricht, sondern auch Lösungsmöglichkeiten nennt." Markus Zink griff den Faden der Vorredner auf und bestätigte erneut: „Wissen aufbauen und teilen ist Teil der codecentric-DNA." So und über die exzellente Arbeit der Teams entstehe das Vertrauen, das Kunden in die codecentric AG setzen.

Exzellenz in allem, was wir tun

Mit Exzellenz beschäftigte sich auch die letzte Session des Tages von Vorstand Lars Rückemann und Matthias Niehoff, Head of Data & AI. Darin beschäftigt sich Rückemann mit der Dichotomie: Wie bewahrt sich codecentric als weiterhin wachsendes Unternehmen seine Startup-Kultur und -Mentalität? „Wir sind eine starke Marke und super im Markt positioniert“, freute sich Rückemann. Dies läge zum nicht unerheblichen Teil an der gut genutzten OffProject Time, wie schon eingangs beschrieben. „Diese Zeit hilft uns, neue Skills aufzubauen und vorhandene Skills zu vertiefen. Sie erlaubt uns auch einen Blick auf die Trends und Tendenzen am Markt, um auch in Zukunft die richtigen Themen und Skills an Bord zu haben, um aktuelle und zukünftige Kunden bestmöglich zu bedienen“, so Rückemann.

Matthias Niehoff beschäftigte sich im Anschluss mit der Frage, welche Skillsets aktuell innerhalb der codecentric AG vorhanden sind, „unser Brot- und Butter-Geschäft", – und welche das Unternehmen und seine Mitarbeitenden sich noch in Zukunft aneignen möchten. Auch „non-core" Skillsets würden in Zukunft immer wichtiger, also Rollen, die nicht rein technisch sind.

Damit ging die spannende Tagesveranstaltung zu Ende und die Mitarbeitenden konnten ein paar freie Stunden zum Networken nutzen, bis es mit Reisebussen zur Abendveranstaltung weiter ging. Denn beim Kickoff durfte natürlich die Party am Abend nicht fehlen!

In der Seifenfabrik Dr. Thompson's wurde dann ausgiebig gefeiert und gegessen, die Gesellschaft der Kolleg*innen genossen und gemeinsam über die Themen des Tages diskutiert.