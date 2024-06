Jahresrückblick 2022

Softwerker – dreimal geballtes Wissen auf Recyclingpapier (und online!)

Seit fast zehn Jahren geben wir unser hauseigenes Tech-Magazin „der Softwerker" heraus, dieses Jahr wieder im Triple Threat. Volume 19 drehte sich rund um das Thema „Automatisierung" und zeigte, weshalb keine moderne IT-Abteilung darauf verzichten sollte. Passend zum Cover legte diese Ausgabe den Startschuss zu unserer Reise in eine grünere Welt hin – seither drucken wir unser Magazin auf Recyclingpapier. Volume 20 beschäftigte sich u. a. mit der Frage: „Ist unsere IT zu langsam?" und den Problemen, die auftreten können, wenn die restliche Organisation nicht (mehr) mit der schnell gewordenen IT mithalten kann. Volume 21 stand dann ganz unter dem Motto „customercentric" – was bedeutet für uns Kundenzentrierung, wer ist eigentlich „der Kunde", welche Bedürfnisse hat er – und wo stößt hier Software an ihre Grenzen? Vol. 22 mit einem breiten Themenspektrum wird in der Online-Ausgabe noch in diesem Jahr erscheinen (Edit: ist bereits erschienen – die Volume-Nummer ist hier Programm!), in der Druckausgabe Anfang 2023.