Controller*in (w/d/m)

Wir sind ein IT-Dienstleister für Individualsoftware und entwickeln im Team agile Softwarelösungen für und mit unseren Kunden. Dabei beraten wir partnerschaftlich auf Augenhöhe.

Unsere Kultur und Werte stellen dich mit deinen individuellen Zielen, Vorstellungen und Stärken in den Vordergrund. Unser Geschäftsmodell basiert auf der intrinsischen Motivation unserer Leute. Dein Wohlbefinden steht also in direktem Zusammenhang mit unserer Wirtschaftlichkeit. Das heißt, Vertrauen, Freiheit, Wertschätzung, physische und psychische Gesundheit, echt gelebte Fehlerkultur und Knowledge Sharing sind keine leeren Versprechungen.

Unterstütze unsere Finance Unit, entweder in Voll- oder Teilzeit, im Bereich des operativen Controllings in unserem Headquarter in Solingen.