Head of Delivery (w/d/m)

In der codecentric-Gruppe bieten wir dir die Möglichkeit, als Head of Delivery im Tandem mit einem*r zweiten Head of Delivery eine Schlüsselrolle in unserem Unternehmen zu bekleiden und ein Teil unseres erfahrenen und unterstützenden Business Lead Teams für den Geschäftsbereich Consulting zu werden. Gemeinsam mit dem Vorstand gestaltet ihr als Team die Zukunft und den Erfolg der codecentric AG. Delivery repräsentiert die Kundeninteressen innerhalb von codecentric. Sie versteht die Motivationen und Treiber des Kunden und den sich daraus ableitenden Bedarf und die Qualitätsansprüche. Als Head of Delivery bist du mit deinem Delivery Management Team maßgeblich an der Konzeption und Umsetzung einer codecentric-weiten Delivery-Strategie beteiligt und trägst aktiv zur Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeitenden bei.