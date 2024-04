Junior IT Consultant (w/d/m)

Du arbeitest in agilen, crossfunktionalen sowie selbstorganisierten Teams an vielfältigen Kundenprojekten und wirst dabei von unseren erfahrenen Mentor*innen begleitet und geschult

Du schreibst Clean Code, entwickelst technisch innovative Anwendungen und nutzt dafür beispielsweise Technologien aus dem Java- und JavaScript-Umfeld. Frameworks, wie Spring, Spring Boot, Vue.js, React, etc. findest du bei uns ebenso, wie Cloud Technologien. Du findest also eine breite Range an Tools und Methoden vor und lernst nie aus

Du lernst Softwareentwicklung ganzheitlich und handelst nach dem Prinzip: “You build it, you run it”. CI/CD ist somit für dich an der Tagesordnung, wodurch du auch mit Technologien, wie Kubernetes, Docker, AWS, Azure, GCP, GitHub Actions, Jenkins oder GitLab in Berührung kommst