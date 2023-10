Mobile Developer und Consultant (w/d/m)

Du arbeitest in agilen und technisch breit aufgestellten Teams Hand in Hand mit Designer*innen, Entwickler*innen sowie Kunden und bist am gesamten Softwarelebenszyklus eures Produkts beteiligt

Du berätst unsere Kunden und Partner in Mobile Solutions-Fragestellungen und bist Ansprechpartner*in für unsere Lösungen und Dienstleistungen. Zugleich unterstützt du unseren Vertrieb bei Produktpräsentationen, in der Angebotsvorbereitung sowie bei komplexen Kundenanfragen

Deine Kompetenz der Entwicklung mobiler Lösungen bringst du in dein Team ein, ohne dich zwangsweise darauf einschränken zu lassen. Gemeinsam mit deinem Team bist du an der Anforderungsanalyse beteiligt und entscheidest mit, welche Technologien und Methoden für das Kundenprojekt passen

Du legst deine Qualitäts-Messlatte hoch, entwickelst in kleinen Schritten und sorgst so dafür, dass dein Team immer am wertvollsten arbeitet und das Ergebnis so schnell es geht in den Händen der Nutzer*innen landet