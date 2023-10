Scrum Master (w/d/m)

Du hast bereits weitreichende Erfahrung in der IT-Branche und/oder der Beratung gesammelt, idealerweise im Kontext von größeren Projekten und erkennst daher, wann dem Projekt Abweichungen zur “reinen Lehre” zuträglich sind

Du bringst Schwierigkeiten so auf den Tisch, dass sie offen und respektvoll behandelt werden können und dein Team am Ende weiß, an welchen Stellen sie schrauben müssen