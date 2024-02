Wie als Software-Entwickler sichtbar werden?

Egal ob Junior, Medior oder Senior, introvertiert oder extrovertiert: Jeder Software-Entwickler kann seine Sichtbarkeit mit unterschiedlichen Werkzeugen erhöhen und sollte dem Thema eine gewisse Bedeutsamkeit beimessen. Die Frage dabei ist nur: wie und mit welchem Aufwand? In diesem Blogpost möchte ich einen Einblick in mögliche Maßnahmen, insbesondere Quick Wins zur Erhöhung der Sichtbarkeit, geben. Außerdem möchte ich deren Vorteile und die Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung beleuchten, die wir uns zunutze machen können.

Motivation

Da ich mich bisher selbst noch zu wenig aktiv mit dem Thema Sichtbarkeit beschäftigt habe, ist dieser Artikel auch der Startschuss für mich, das Thema strukturiert anzugehen und weiterzuführen. Dabei möchte ich nicht nur persönlich mehr wahrgenommen werden, sondern auch über mich hinaus wachsen und andere ebenso dazu motivieren, sich mehr mit der eigenen Sichtbarkeit zu beschäftigen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer, jedoch sind Kosten und Aufwand für die ersten Schritte gering und erzielen bereits einen Impact.

Die Wahrnehmung von Menschen

Doch wie funktioniert die Wahrnehmung von Menschen und wie machen wir uns das zunutze? Jeder kennt es aus eigener Erfahrung am Beispiel von Markenprodukten und ihrer Werbung. Dinge die nicht sichtbar sind, werden nicht wahrgenommen und sind daher kaum bekannt. Je häufiger etwas gesehen wird, desto bekannter wird es automatisch. Für uns als Software-Entwickler wäre es also logisch, die eigene Präsenz zunächst von 0 auf 1 durch eine erste Aktion zu erhöhen – und genau das sollte auch das erste Ziel sein.

Uns bekannten Marken, Gegenständen und Personen vertrauen wir nämlich wesentlich mehr als Unbekannten. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, neigen wir ebenso dazu, uns für das Bekannte zu entscheiden. Es wird aber nicht nur eine eventuelle erste Entscheidung positiv beeinflusst, sondern auch Wiederholungen der selben Entscheidung in der Zukunft, wie z. B. für Folgeprojekte.

Dieses Prinzip können wir als Software-Entwickler für uns nutzen, um mit verschiedenen Mitteln das Rampenlicht auf uns zu lenken und davon zu profitieren. Genau wie bei Markenprodukten steigern wir durch eine wachsende Sichtbarkeit stetig das Vertrauen der Kunden sowie Kollegen zu uns. Vertrauen ist das Fundament für unser Vorhaben.

Vorteile

Die Vorteile der persönlichen Sichtbarkeit als Software-Entwickler sind vielfältig und wirken sich auch positiv auf das Unternehmen aus, in dem er arbeitet. Es ist also eine Win-Win Situation für beide.

Für den Software-Entwickler

Für den Software-Entwickler hat es den Vorteil, dass er sich in seinem Fachbereich einen Namen machen und zum Beispiel mit Hilfe von Blogposts und Talks Schwerpunkte zu bestimmten Themen setzen kann. Das kann entscheidend dazu beitragen, als Experte und Ansprechpartner für genau diese Themen angesehen zu werden. Ebenso untermauert es die Kompetenz und zeigt die Eigeninitiative dieser Person. Man erschafft auf diese Weise seine eigene Marke, der andere Menschen vertrauen.

Zudem steigert die größere Präsenz auch das eigene Selbstbewusstsein und erhöht den Marktwert des Software-Entwicklers. So wird er von Kollegen, Kunden und Unternehmen teilweise überhaupt erst wahrgenommen – und nun im besten Fall positiv! Durch die gesteigerte Präsenz steigt auch das Vertrauen des eigenen Umfelds in den Software-Entwickler. Dies ist insbesondere von Vorteil im Kontakt mit neuen potentiellen Kunden.

Für das Unternehmen

Auch für das Unternehmen des Software-Entwicklers ergeben sich Vorteile. Ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter als kompetent wahrgenommen wird, wird auch selbst als kompetent angesehen. Besonders für einen Dienstleister ist es essentiell, Kompetenz auszustrahlen, um langfristig erfolgreich zu sein. Das Unternehmen profitiert somit auch von einem größerem Vertrauen bei bestehenden und potentiellen Kunden, was wiederum bei der Akquise von neuen Kunden und Projekten hilft.

Neben finanziellen Aspekten profitiert das Unternehmen aber auch von einer positiven Wahrnehmung bei potentiellen Bewerbern. Die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber steigt, denn engagierte und fähige Software-Entwickler suchen nach einem Arbeitgeber mit einem Umfeld, in dem sie ihre Kompetenzen einsetzen und ausbauen können. Und dafür gibt es keinen authentischeren Beweis als engagierte Mitarbeiter, die auf relevanten Veranstaltungen vor Ort oder online präsent sind.

Werkzeuge

Zur Erhöhung der Sichtbarkeit gibt es eine bunte Palette an Werkzeugen und Kanälen, von denen natürlich nicht alle genutzt werden müssen. Sie müssen nach den eigenen Präferenzen und Skills ausgewählt werden. Der eine hält lieber einen Talk zu seinem Herzensthema vor einem Publikum und jemand anderes schreibt lieber in Ruhe oder im Team einen Blogpost. Auch wenn es nicht bei allen Maßnahmen direkt ersichtlich ist, unterstützen all diese Werkzeuge direkt oder indirekt die persönliche Sichtbarkeit.

Nachfolgend eine Liste von Maßnahmen zur Erhöhung der eigenen Sichtbarkeit:

Persönliche Website erstellen

Eigene Anwendungen entwickeln

zu Open Source Initiativen beitragen

Gemeinnützige Projekte unterstützen

Artikel für einen Blog schreiben

Soziale Medien für Networking und IT-bezogene Präsenz nutzen

Kollegen und Kunden coachen

An Konferenzen als Teilnehmer oder Sprecher mitwirken

An Meetups teilnehmen

Auf Bewerber-Events das eigene Unternehmen präsentieren

Erste Schritte

Wie wir gesehen haben, gibt es eine Menge Werkzeuge, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Doch was hilft uns am meisten mit dem geringsten Aufwand, wenn wir ganz am Anfang stehen?

Meine Empfehlung:

Eine persönliche Website mit einem Portfolio erstellen Einen Blogpost zu einem überschaubaren Thema schreiben Ein Meetup oder eine Konferenz besuchen und davon berichten Einen beliebigen Talk intern halten

Weitere Schritte

Nach den ersten Schritten gibt es mehrere Möglichkeiten, mit höherem Aufwand noch mehr Sichtbarkeit zu generieren. Diese zielen vor allem darauf ab, sich in einem ausgewählten Thema zu positionieren und dazu relevante Beiträge zu leisten.

Mögliche Aktivitäten:

Regelmäßig hochwertige und aktuelle Beiträge zu einem Schwerpunktthema veröffentlichen Soziale Netzwerke wie z. B. LinkedIn als Bühne nutzen, um eigene Beiträge zu teilen und relevante Kontakte zu knüpfen Talks auf relevanten Konferenzen und Meetups halten Eigene Formate ausdenken und Beiträge leisten (Podcasts, YouTube-Videos, Blogpost-Reihe, Event) Einen Gastauftritt bei einem bestehenden Format leisten (z. B. SoftwerkerCast Podcast) Neue Bewerber bei einem Bewerber-Event überzeugen Als Trainer Wissen mit Kollegen und Kunden teilen

Fazit

Insgesamt wird sehr deutlich, wie wichtig die persönliche Sichtbarkeit für Software-Entwickler neben den Hard- und Softskills ist. Sie hilft sowohl dem Software-Entwickler selbst als auch dem Unternehmen mit wertvollen Vorteilen wie stärker wahrgenommener Kompetenz, gesteigertem Vertrauen und effektiverer Kundenakquise. Während einige Werkzeuge schnell und mit wenig Aufwand die Sichtbarkeit erhöhen, erfordern andere Werkzeuge und Initiativen erheblich mehr und regelmäßigen Input. Dabei spielt natürlich die Größe der gewünschten Sichtbarkeit eine große Rolle und erfordert bei hohem Anspruch logischerweise deutlich mehr Aufwand, Planung und Kontinuität.

Ich empfehle jedem Software-Entwickler, sich mit dem Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen und wenigstens erste kleine Maßnahmen in Erwägung zu ziehen. Eine persönliche Website und gelegentliche Initiativen wie ein Blogpost oder ein Konferenzbesuch machen schon einen großen Unterschied und bringen den Stein ins Rollen.

Viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren!