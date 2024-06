Jahresrückblick 2021

Neuer Standort, neue Räumlichkeiten

codecentric Bielefeld

codecentric wächst weiter – und hat im Sommer 2021 einen Standort in Bielefeld eröffnet. So sind wir ab sofort auch in Ostwestfalen-Lippe (kurz: OWL), einer der stärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands, vertreten. Insbesondere für mittelständische Unternehmen, Maschinenbau- und Industrieelektronik ist OWL nach wie vor ein äußerst attraktiver Standort. Mit der Eröffnung des neuen Büros in Bielefeld verfolgt codecentric das Ziel, digitale Geschäftsmodelle und Industrial IoT (IIoT) im mittelständischen, produzierenden Gewerbe der wirtschaftsstarken Region OWL zu etablieren.

codecentric Nürnberg

Trotz anhaltender Homeoffice-Arbeit wird so manches codecentric-Büro perspektivisch zu klein für die ständig wachsenden Teams. Schließlich soll nach der Pandemie wieder jede*r Mitarbeiter*in die Möglichkeit haben, regelmäßig im Büro arbeiten zu können, falls erwünscht und erforderlich. Daher zieht das Nürnberger codecentric-Team 2022 um in neue Räumlichkeiten. Das Besondere an der neuen Büro-Location: Sie liegt im ehemaligen Hauptgüterbahnhof im Süden der Stadt. Ganz im Sinne eines Bahnhofs soll der neue Standort zu einem neuen Drehkreuz und Knotenpunkt der fränkischen IT-Community werden.

Die aufwendigen Renovierungs- und Umbauarbeiten begleitet und betreut das gesamte Nürnberger Team mit. Dass alle Entscheidungen im Team abgestimmt wird und alle Mitbestimmungsrecht haben, ist für Standortleiter Jens Deters selbstverständlich. Schließlich soll sich jede*r in den neuen Räumlichkeiten wohlfühlen und mit dem „codecentric-Bahnhof“ gleichermaßen identifizieren. In engem Austausch steht Jens Deters auch mit dem Frankfurter Team, das sich ebenfalls gerade ein neues Büro in der Nachbarschaft der bisherigen Räumlichkeiten einrichtet.