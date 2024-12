Jahresrückblick 2024

codecentric ist Microsoft Solutions Partner im Bereich „Digitale und Anwendungsinnovationen“

Nach langem Bemühen und als starkes Team konnte codecentric in diesem Jahr alle Kriterien erfüllen, um Microsoft Solutions Partner im Bereich „Digitale und Anwendungsinnovationen" zu werden. Die Partnerschaft entspricht dem Anspruch, in allen Bereichen agnostisch aufgestellt zu sein, und untermauert die Expertise der Kolleg*innen. codecentric kann nun noch enger mit Microsoft zusammenarbeiten, und selbstverständlich profitieren auch Kunden durch die erweiterte Qualifizierung der codecentric-Mitarbeitenden.

Die Qualifizierung war unter Anderem möglich durch eine bestimmte Anzahl von Neukunden und Mitarbeitenden-Zertifizierungen und die Bereitstellung von Azure-Diensten bei Kunden. Von allen Microsoft-Partnern kann nur ein kleiner Teil eine registrierte Lösungspartner-Spezialisierung vorweisen, zu dem sich codecentric jetzt stolz zählen darf. Neben Microsoft Azure hat codecentric auch Cloud-Partnerschaften mit Amazon Web Services und Google Cloud und noch viele weitere Kooperationen.

CustomGPT „5 Hebel Hubert"

codecentric hat ein eigenes customGPT veröffentlicht, um das herkömmliche ChatGPT durch zusätzliches Wissen zu bereichern und damit auf das nächste Level zu heben. Der „5 Hebel Hubert" ist mit den Erkenntnissen aus den „5 Hebeln für eine kurze Time-to-Market und bessere Produkte" angereichert, die codecentricer Steffen Oehme selbst entwickelt hat. Ziel ist die Minimierung von Fehlentwicklung bei der Produktentwicklung. Der „5 Hebel Hubert" kombiniert diese Inhalte mit dem Weltwissen von ChatGPT und wird dadurch zum Product Coach, der den Anwendenden hilft, effektiver zu arbeiten.

Das customGPT ist im OpenAI Store erhältlich und kann von ChatGPT-Plus-Nutzenden verwendet werden.

Kickoff 2024: codecentric rockt das Phantasialand

Wie jeden Januar hat wieder eine codecentric Tradition stattgefunden: unser Kickoff-Event, dieses Jahr im Phantasialand in Brühl. Mit mittlerweile 13 Standorten in ganz Deutschland war die Veranstaltung eine tolle Gelegenheit für codecentric, an einem Ort zusammenzukommen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. In diesem Jahr standen Rainer Vehns, Lars Rückemann, Stefan Riedel und Verena Deller zum ersten Mal als Vorstand gemeinsam auf der Bühne und haben uns durch den Tag geführt.

Wir haben auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und Erfolge wie unsere B Corp™ Zertifizierung gefeiert, dann hat der Vorstand uns codecentric 2027 vorgestellt, unser gemeinsames Ziel für die kommenden Jahre. Mit spannenden Vorträgen und einem interaktiven Workshop zum gegenseitigen Wissen-Teilen ging es weiter durch den Tag, bis dann mit der Verleihung der Community Awards der offizielle Teil der Veranstaltung endete. Wie es Tradition ist, haben wir den Tag mit einer ausgelassenen Feier im Phantasialand ausklingen lassen.

codecentric AG erhält ISO-27001-Zertifikat

Mit einem wirksamen Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) konnte codecentric sich in diesem Jahr das international anerkannte ISO-27001-Zertifikat sichern. Das ISMS unterstützt codecentric dabei, seine Systeme und IT-Prozesse verfügbar zu halten und die Vertraulichkeit von Informationen zu wahren. Durch kontinuierliche Audits wird sichergestellt, dass codecentrics ISMS ständig verbessert und aktualisiert wird.

Die Zertifizierung nach ISO 27001 entspricht den Unternehmenswerten der codecentric AG und zeigt ihr Engagement für nachhaltige und aktuelle Lösungen, ohne dabei das Tagesgeschäft zu vernachlässigen oder die Agilität zu beeinträchtigen.

codecentric wird als Top IT-Dienstleister ausgezeichnet

codecentric konnte das Handesblatt Research Institut überzeugen und wurde als einer der 66 Top-IT-Dienstleister Deutschlands gekürt. Besonders im Bereich „Software-Implementierung und -Wartung“ konnte codecentric überzeugen.

Das Handelsblatt-Ranking basiert auf einer Befragung von über 3300 Mitarbeitenden aus 580 IT-Dienstleistungsunternehmen, die wiederum andere, aus ihrer Sicht renommierte Unternehmen ihrer Branche nominieren. Hierbei erhielt codecentric die nötige Anzahl an unabhängigen Empfehlungen und konnte sich einen Platz auf der Top-Liste sichern.

Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und möchten uns bei unseren Kunden und Kolleg*innen für ihre kontinuierliche Unterstützung und Partnerschaft bedanken.

Ausgezeichnet: cc cloud GmbH erhält GitLab EMEA Services Partner of the Year Award 2024

Die cc cloud GmbH, Tochter-Gesellschaft der codecentric AG, kann sich seit diesem Jahr stolz „GitLab EMEA Services Partner of the Year 2024“ nennen. Mit dem Award erkennt Gitlab cc clouds Leistungen im Partner-Ökosystem von Gitlab an und spricht ihr die Fähigkeit zu, Kunden bei der Implementierung, Anpassung und Optimierung von GitLab-Produkten zu unterstützen und dabei erstklassige Services anzubieten.

GitLab wurde 2014 in San Francisco gegründet und bietet Softwarelösungen für die Versionsverwaltung und Zusammenarbeit von Entwickler*innenteams an, inklusive Tools für DevOps-Management. Die Partnerschaft mit GitLab hat sich über die letzten Jahren entwickelt und wird auch weiterhin bestehen, um Kunden mit ausgezeichneten Lösungen und Services zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die cc cloud GmbH wird auch im kommenden Jahr GitLab als Managed Service und GitLab Professional Services ihrer Kunden allumfassend mit ihrer DevSecOps-Plattform unterstützen.

Wir gehen in die Forschung – die Lünendonk-Studie

In diesem Jahr hat codecentric, neben weiteren Unternehmen, zusammen mit Lünendonk & Hossenfelder eine Studie zum Thema „Anwendungsmodernisierung & Cloud Transformation” realisiert. Es ging hierbei um den aktuellen Stand und die Prioritäten bei der Anwendungsmodernisierung und Cloud Transformation in Unternehmen, und die größten Treiber dahinter.

Die Studie hat gezeigt, dass das Thema Cloud und digitale Transformation aus einer reinen IT-Bubble hinausgewachsen und mittlerweile auch für viele Fachbereiche hohe Priorität hat, um sich Kunden- und Marktanforderungen anzupassen. 7 von 10 Unternehmen haben diesen Prozess bereits begonnen und die meisten sind zuversichtlich, mit ihren Systemen aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Aus der Teilnahme an der Studie konnte codecentric auch Erkenntnisse für sich selbst ziehen: Cloud-Transformation ist dann am erfolgreichsten, wenn die IT im Einklang mit einem Organisations- und Kulturwandel und Compliance- & Security-Vorgaben weiterentwickelt wird.

Die Studie kann bei uns kostenlos heruntergeladen werden.

codecentric AG unter den TOP 20 der Lünendonk-Liste 2024

codecentric hat es 2024 erneut in die renommierte Lünendonk-Liste der führenden mittelständischen IT-Beratungen und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland geschafft. Sie gilt als führendes Marktbarometer und bietet einen umfassenden Überblick über die IT-Beratungsbranche in Deutschland. Mit der Platzierung wird die kontinuierliche Wachstumsstrategie des Unternehmens anerkannt – laut Stefan Riedel, Vorstand bei codecentric, „das schönste Kompliment, das die Kunden uns machen können". Es zeige, dass codecentrics Leistungen echten Wert für die Kunden erzeugen.

codecentric freut sich sehr über die Auszeichnung und ist motiviert, weiterhin für Kunden Qualität in allen Leistungsbereichen sicherzustellen.

Innovative Mitarbeiterbeteiligung bei codecentric

Die codecentric AG hat ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell eingeführt, das wirtschaftliche und inhaltliche Partizipation ermöglicht. Mitarbeitende können nun Aktien des Unternehmens erwerben und so an der langfristigen Wertentwicklung teilhaben. Zusätzlich wurde ein Unternehmensparlament ins Leben gerufen, das als agiles Informations- und Austauschgremium dient. Hier diskutieren Vertreter*innen der Mitarbeitenden, Vorstände, Aufsichtsräte und Aktionäre regelmäßig gemeinsam wichtige Themen.

Dieses neue Beteiligungsmodell fördert eine tiefere Einbindung der Mitarbeitenden in Entscheidungen und Prozesse, stärkt ihre Identifikation mit dem Unternehmen und zeigt einmal mehr, dass codecentric Mitarbeitende als zentralen Erfolgsfaktor wertschätzt.

Förderung von Mädchen in der IT – Girls' Day bei codecentric

Im April hat die codecentric AG mit Begeisterung den Girls' Day an sieben Standorten begangen. In Bielefeld, Stuttgart, Karlsruhe, Berlin, Solingen, Frankfurt und Dortmund hatten Schülerinnen ein abwechslungsreiches Programm, das verschiedene Facetten der IT-Welt aufzeigte. Es wurden Roboter programmiert, mit 3-D-Druckern gearbeitet, Websites erstellt und mit Lego Mindstorms gebaut – ganz nach dem Motto: Learning by Doing.

Wir finden, der Girls' Day ist eine win-win-Situation: die Mädchen haben viel Spaß bei der Erkundung von IT-Berufsbildern und codecentric leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Frauen in der IT-Branche.

Engagement für Diversität und Gleichberechtigung bei und mit codecentric

Im Jahr 2024 hat codecentric große Schritte unternommen, um ihr Engagement für Diversität und Gleichberechtigung weiter zu stärken. Am Internationalen Frauentag sprach unsere Vorständin Verena Deller über die Bedeutung von Chancengleichheit und die Initiative women@codecentric, die flexibelere Arbeitsbedingungen und faire Aufstiegschancen fördert. In ihrem Interview betonte sie, wie wichtig es ist, Diversität aktiv zu leben und Frauen gezielt zu unterstützen, um ein gleichberechtigtes Arbeitsumfeld zu schaffen.

codecentric feierte auch den Deutschen Diversity-Tag, um die Vielfalt innerhalb unseres Unternehmens zu würdigen. Der Tag war gefüllt mit Sessions, die Themen wie Privilegien, Safer Spaces oder Frauennetzwerke beleuchteten und verdeutlichten, wie wichtig ein inklusives und diversitätsbewusstes Arbeitsumfeld ist. Diese Veranstaltungen boten codecentrics Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich intensiv mit Aspekten der Diversität auseinanderzusetzen und neue Perspektiven zu gewinnen. Verena Deller eröffnete das Tagesprogramm und unterstrich die Verpflichtung von codecentric zur gesellschaftlichen Verantwortung als zertifizierte B Corp sowie

Unterzeichner der Charta der Vielfalt.

Ende des Jahres hat codecentric mit der MaibornWolff GmbH in München ein bedeutendes Netzwerkevent unter dem Motto „Gemeinsam stark, gemeinsam verändern“ organisiert. Rund 50 Frauen aus der Tech-Branche fanden sich zusammen, um sich über Networking, Mentoring und Führung auszutauschen. Mit einem Lego-Workshop zum Einstieg und inspirierenden Vorträgen von führenden Frauen aus beiden Unternehmen, wie Verena Deller und Martina Beck, wurden zahlreiche wertvolle Impulse gesetzt. Die Veranstaltung stärkte das Bewusstsein für die Herausforderungen und Chancen, die Frauen in der IT-Branche begegnen, und motivierte uns, weiterhin aktiv an der Förderung der Geschlechtervielfalt zu arbeiten.

Gemeinsam für eine bessere Zukunft – Spendenaktionen bei codecentric

Im Jahr 2024 hat die codecentric AG erneut gezeigt, wie sehr ihr gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung am Herzen liegen. Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen setzten sich unsere Mitarbeitenden an verschiedenen Standorten aktiv für Frauen in Not ein. Mit Aktionen wie der Bereitstellung von Hygieneprodukten in Solingen, Sachspenden und zukünftigen Workshops in Bielefeld, Lebensmittelpaketen in Münster sowie finanzieller Unterstützung in Dortmund, haben wir die lokalen Frauenhäuser unterstützt.



Unsere alljährliche Weihnachtsspende trug ebenfalls dazu bei, Gutes zu tun und das gesellschaftliche Wohl zu fördern. Im Namen unserer Mitarbeitenden und Kunden spendeten wir an drei gemeinnützige Organisationen. Der Verein Acker e. V. fördert nachhaltige Landwirtschaft und Umweltbewusstsein bei Kindern, der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. unterstützt Frauen und Familien in schwierigen Lebenslagen, und die Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V. kämpft für den Schutz und die Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten.

Wir sind stolz darauf, durch diese Initiativen einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und unsere Werte in praktischen Projekten zu leben. Herzlichen Dank an alle Patinnen und Paten, die sich mit ihren Vorschlägen und persönlichem Einsatz für diese wertvollen Organisationen engagiert haben.