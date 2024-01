Jahresrückblick 2023

„We are the champions“ …

… können einige unserer Kolleginnen und Kollegen mit Recht und zuweilen auch ganz offiziell von sich behaupten. Unsere Bielefelder Standortleiterin Meike Wocken zum Beispiel, die gleich im Januar 2023 vom Pioneers Club in Bielefeld die Auszeichnung „Social Champion“ erhielt. Meike hatte sich durch besonderes Community-Enagegement hervorgetan, u. a. durch ihr ehrenamtliches Projekt „Code for Bielefeld“, dessen Ziel es ist, öffentliche Daten für alle Interessierten sichtbar und nutzbar zu machen. Mehr über den Preis und wie ihn Meike selbst kommentiert hat, lest ihr in der entsprechenden News .

Auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Observability -Unit haben dank Spitzenleistungen einen Preis gewonnen: Der „Ecosystem Award 2022“ in der Kategorie „AIOps“ von IBM ging im Rahmen einer Preisverleihung im Frühling 2023 an codecentric. AIOps, ein vom Forschungsinstitut Gartner geprägter Begriff, steht für „Artificial Intelligence for IT Operations“ und verfolgt das Ziel, künstliche Intelligenz und Machine Learning für die Überwachung von IT-Systemen (Observability) zu nutzen. Mit den „Ecosystem Awards“ zeichnet IBM besonders wertvolle Partnerunternehmen in der DACH-Region aus. IBMs Begründung für die Auszeichnung von codecentric lest ihr in unserer News .